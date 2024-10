Carlos Sainz ha prevalso a 2300 metri oltre il livello del mare. È il turno di Interlagos (Brasile) e le caratteristiche del tracciato saranno ulteriormente differenti. Si parla di una pista vecchio stile, in cui le zone di massima accelerazione sono mixate a curve di media/bassa velocità che richiedono una monoposto molto ben bilanciata. Da capire se le migliorie notate nei precedenti round dalla Rossa si replicheranno in questo fine-settimana. Oasport.it - Carlos Sainz pronto alla sfida in Brasile: “Siamo in lotta per il titolo dei costruttori, ma serve calma” Leggi tutto su Oasport.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Non ci si vuol illudere in Ferrari, dopo le due vittorie consecutive tra Austin e Città del Messico del Mondiale 2024 d F1. Su due piste molto diverse, il rendimento della SF-24 è stato ottimo e i due piloti della Rossa si sono alternati sul gradino più alto del podio: il monegasco Charles Leclerc si è imposto in Texas, mentre lo spagnoloha prevalso a 2300 metri oltre il livello del mare. È il turno di Interlagos () e le caratteristiche del tracciato saranno ulteriormente differenti. Si parla di una pista vecchio stile, in cui le zone di massima accelerazione sono mixate a curve di media/bassa velocità che richiedono una monoposto molto ben bilanciata. Da capire se le migliorie notate nei precedenti round dRossa si replicheranno in questo fine-settimana.

Carlos Sainz pronto alla sfida in Brasile: "Siamo in lotta per il titolo dei costruttori, ma serve calma"

F1. GP Brasile, Sainz: "McLaren è molto forte e dipenderà anche dalla Red Bull, ma noi proveremo a vincere il mondiale"

Sainz piange dopo la vittoria con la Ferrari: ecco cosa c'è dietro le parole commosse

F1 | Sainz: "Brasile non ideale per noi, ma possiamo essere in lizza"

