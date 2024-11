Bonelli Entertainment annuncia il film di Lavennder di Giacomo Bevilacqua

Leggi tutto su Cinefilos.it

(Cinefilos.it - venerdì 1 novembre 2024)ildi “” diIn occasione del primo panel ufficiale di, durante il Lucca Comics and Games 2024, è statoto che la divisione multimedia della SergioEditore è al lavoro su un adattamento cinematografico di, fumetto mystery di, e prima collaborazione dell’autore di A Panda Piace con la casa editrice, datata 2017. La trama diIn, una giovane coppia in cerca di svago approda in un’isola deserta, così lontana dalla civiltà che potrebbe persino non esistere. Ma la vacanza assume presto contorni inquietanti, in un crescendo di tensione che sfocia in un colpo di scena non scontato.