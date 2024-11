classe di una scuola di Torre del Greco rischia di svuotarsi. Diciassette famiglie su diciotto, infatti, stanno chiedendo il nulla osta per trasferire i propri figli in altre scuole. La decisione, drastica ma sofferta, è stata presa a seguito dei ripetuti episodi di violenza di un Alunno nei confronti dei compagni e del personale scolastico. L'articolo Alunno aggredisce compagni e insegnanti, clima di paura in classe. 17 famiglie chiedono il trasferimento dei figli altrove . Leggi tutto su Orizzontescuola.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Orizzontescuola.it: Un'interadi una scuola di Torre del Greco rischia di svuotarsi. Diciassettesu diciotto, infatti, stanno chiedendo il nulla osta per trasferire i propriin altre scuole. La decisione, drastica ma sofferta, è stata presa a seguito dei ripetuti episodi di violenza di unnei confronti deie del personale scolastico. L'articolodiin. 17ildei

Professori aggrediti dai familiari di un’alunna dopo una sanzione disciplinare

Avevano convocato un consiglio straordinario per discutere di una nota della studentessa. Ma la famiglia ha reagito subito con violenza, insultando e minacciando i docenti.

Alunno 14enne entra in classe con una pistola, uccide tre compagni e poi si toglie la vita: accade in Brasile

Ancora tragedie a scuola: stavolta ci troviamo in Brasile, dopo uno studente di quattordici anni, a scuola, ha fatto fuoco con una pistola calibro 38 e ha colpito due ragazze e un ragazzo di 15 anni p ...

Violenza a scuola, docenti aggrediti dai genitori di un’alunna, chiamati dopo una sanzione disciplinare alla figlia

Ancora un caso di violenza ai danni degli insegnanti. L'ultimo caso si è verificato a Pomezia, in provincia di Roma. Dopo un attacco verbale da parte dei familiari di una studentessa, il preside e i d ...

Studenti armati, risse, bullismo, docenti aggrediti: la legge sul voto di condotta fermerà la violenza a scuola? SONDAGGIO

Studenti che si presentano a scuola con armi da taglio, asce, pistole; alunni con disabilità picchiati dai compagni, frequenti risse e atti di bullismo, docenti aggrediti con sedie o banchi dopo rimpr ...