Aggressione ha scosso la comunità del Fermano, costringendo i soccorsi a intervenire rapidamente per salvare un giovane con ferite gravi. L’episodio si è compiuto questa mattina nel rione costiero di Lido Tre Archi, Fermo, riportando alla luce le attuali problematiche di sicurezza nella zona. Il ragazzo, gravemente ferito alla testa e al volto, è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’intervento, segnalato attorno alle 8, ha mobilitato uomini del 118 e carabinieri, sottolineando l’urgenza della situazione e il rapido intervento delle autorità. I soccorsi e le ferite del giovane La chiamata di emergenza è partita da via Nenni, dove sono accorsi i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Gaeta.it - Aggressione nel Fermano: un ragazzo trasportato in eliambulanza dopo un intervento tempestivo Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Una nuovaha scosso la comunità del, costringendo i soccorsi a intervenire rapidamente per salvare un giovane con ferite gravi. L’episodio si è compiuto questa mattina nel rione costiero di Lido Tre Archi, Fermo, riportando alla luce le attuali problematiche di sicurezza nella zona. Il, gravemente ferito alla testa e al volto, è stato trasferito d’urgenza inall’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’, segnalato attorno alle 8, ha mobilitato uomini del 118 e carabinieri, sottolineando l’urgenza della situazione e il rapidodelle autorità. I soccorsi e le ferite del giovane La chiamata di emergenza è partita da via Nenni, dove sono accorsi i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

