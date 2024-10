Vicino Roma si trova uno dei più piccoli borghi d’Italia | una vera perla da visitare

Leggi tutto 📰 Funweek.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Uno dei piùsinon lontano da. Siamo nella Sabina, in particolare a Marcetelli, paesino di una settantina di abitanti. Caratteristica, questa, che gli vale il titolo di borgo più piccolo del Lazio e tra i piùdel Bel Paese. Leggi anche: — Il Paese delle fiabe ad un’ora da: la gita fuori porta perfetta per bambini e adulti! Tra la Sabina e la Ciociaria ci sono davvero tanti posti molto affascinanti, ideali per evadere dalle grandi città per una gita. In molti casi sino su colli e montagne, e questo li rende perfetti anche per chi vuole fare delle camminate che facciano bene alla salute. Tra questi va sicuramente menzionato Marcetelli. Il fascino del borgo di Marcetelli Si tratta di un piccolo borgo medievale incastonato tra i monti. Posizione privilegiata da cui domina tutta la vallata che sta intorno.