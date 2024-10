Un nido di calabroni in un tronco lungo il Cammino di San Jacopo: il Comune lo rimuove (Di giovedì 31 ottobre 2024) Montemurlo (Prato), 31 ottobre 2024 - Qualche giorno fa un attacco di calabroni aveva interrotto la passeggiata di alcuni pellegrini che stavano percorrendo la tappa montemurlese del Cammino di San Jacopo in Toscana, tanto da dover ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso. Il problema, segnalato dal responsabile del Cammino all’amministrazione comunale, è stato risolto nel giro di poche ore grazie all’intervento dei Vigili del fuoco di Prato e della Vab di Montemurlo. Il nido di calabroni, particolarmente aggressivi, era nascosto all’interno di un tronco nei pressi del bacino idrico di Montachiello verso Casa Lopi. nido di calabroni lungo il Cammino di San Jacopo, le foto «Non appena siamo venuti a conoscenza del problema, abbiamo richiesto l’immediato intervento della Vab e dei Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area infestata dai calabroni e smantellato il nido. Lanazione.it - Un nido di calabroni in un tronco lungo il Cammino di San Jacopo: il Comune lo rimuove Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Montemurlo (Prato), 31 ottobre 2024 - Qualche giorno fa un attacco diaveva interrotto la passeggiata di alcuni pellegrini che stavano percorrendo la tappa montemurlese deldi Sanin Toscana, tanto da dover ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso. Il problema, segnalato dal responsabile delall’amministrazione comunale, è stato risolto nel giro di poche ore grazie all’intervento dei Vigili del fuoco di Prato e della Vab di Montemurlo. Ildi, particolarmente aggressivi, era nascosto all’interno di unnei pressi del bacino idrico di Montachiello verso Casa Lopi.diildi San, le foto «Non appena siamo venuti a conoscenza del problema, abbiamo richiesto l’immediato intervento della Vab e dei Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area infestata daie smantellato il

