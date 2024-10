Tragedia lungo l’Appia | muore un ragazzo che viaggiava in moto

Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Unaquella verificatasila strada che collega Itri e Formia oggi pomeriggio, quando un giovaneciclista di 16 anni, residente a Santi Cosma e Damino ha perso la vita in seguito a un incidente violento all’incrocio di Contrada San Nicola di Pagnano, vicino alla stazione ferroviaria. Lo scontro ha coinvolto quattro veicoli, e un altro giovaneciclista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale. Dinamica dell’Incidente Ancora da Chiarire L’incidente è avvenuto in un punto noto per la sua pericolosità, con un incrocio che già in passato è stato teatro di altri sinistri. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo della, schiantandosi violentemente.