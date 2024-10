Tagli, contratti, precari: scuola e università in sciopero anche a Venezia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si è tenuto questa mattina, in Campo San Geremia, il presidio della Flc Cgil di Venezia in occasione dello sciopero nazionale del comparto Istruzione e Ricerca (cioè scuola, università, accademie), proclamato per protestare sia contro le condizioni salariali e la precarizzazione del settore Veneziatoday.it - Tagli, contratti, precari: scuola e università in sciopero anche a Venezia Leggi tutto 📰 Veneziatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si è tenuto questa mattina, in Campo San Geremia, il presidio della Flc Cgil diin occasione dellonazionale del comparto Istruzione e Ricerca (cioè, accademie), proclamato per protestare sia contro le condizioni salariali e lazzazione del settore

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:e università in sciopero anche a Venezia; La protesta dei docenti: "Stabilizzare i"; Legge di bilancio 2025: zero risorse per il contratto 2022-2024,di organico e blocco del turn over per, università, ricerca e Alta formazione artistica e musicale;in rivolta: "Stop al concorso PNRR 2 e aidel personale docente e ATA!";in sciopero: Stop al Concorso PNRR 2 e aidel Personale Scolastico; Fracassi (Flc Cgil): «Facciamo sciopero: bastaall’università, aumentare gli stipendi a

La protesta dei docenti: "Stabilizzare i precari"

(msn.com)

È solo una delle richieste che la Cgil porterà al presidio davanti alla Prefettura. Si unisce anche l’Udu "contro i tagli alla formazione universitaria". .

Tagli alle pensioni, in regione 91mila lavoratori della scuola perderanno migliaia di euro

(udinetoday.it)

Il 31 ottobre a Udine la manifestazione indetta dallo Spi-Cgil, con l’adesione della Flc. Pensioni, in Friuli Venezia Giulia oltre 90mila colpiti dai tagli alla rivalutazione. Contratto docenti e Ata: ...

Scuola in sciopero: Stop al Concorso PNRR 2 e ai Tagli del Personale Scolastico

(informazionescuola.it)

Scuola in sciopero: i precari contro il nuovo concorso PNRR 2 e i tagli al personale. Le ragioni della mobilitazione ...

Concorso PNRR 2: molti precari sono contro

(tecnicadellascuola.it)

Il Comitato Precari Uniti per la Scuola, in rappresentanza del personale precario della scuola, manifesta decisamente il proprio dissenso verso il nuovo concorso PNRR 2 per il reclutamento dei docenti ...