Ilrestodelcarlino.it - Svarioni, mercato carente, sfortuna. Ma il nuovo modulo dà più garanzie

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Lungi dal voler giustificare una Spal, società e squadra, che si è andata a cercare tutte le disgrazie del mondo, bisogna però provare a mettere un punto, sempre che si voglia conservare la categoria. Pur niente confortato dai risultati, il gruppo di Dossena nelle ultime tre giornate qualche segnale di vita lo ha mandato, ed è a questo che ci si deve attaccare per sperare che sulla lunga il vento giri, e arrivi il momento di raccogliere. Anche il vento della sorte, sissignori, che sotto forma di episodi incredibilmente contrari nei recenti 180’ ha costretto i biancazzurri a ottenere 1 punto invece dei 4 possibili: la traversa di Rao ad Arezzo con deviazione random, quella casualissima di pancia di Mignani per l’1-1 della Pianese e il clamoroso rigore negato in avvio martedì a Calapai formano un trittico raro a verificarsi in direzione ostinatamente contraria.