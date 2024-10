Ilfattoquotidiano.it - Statali in sciopero contro la manovra, si ferma anche la sanità: “Servono assunzioni, stabilizzazione dei precari e stipendi più alti”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Lodel pubblico impiego del 31 ottobre è la prima risposta dei lavoratori del comparto dellaalla legge di bilancio del governo Meloni. Una protesta che, anticipando la grande mobilitazione nazionale del 20 novembre, coinvolgerà tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo che lavora per il Sistema sanitario nazionale. Medici, infermieri, ostetrici, tecnici della prevenzione, di laboratorio, della riabilitazione. Machi si occupa di gestire la prenotazione delle prestazioni o chi è impiegato nei servizi di accettazione. Tutti potranno incrociare le braccia per l’intera giornata per rivendicare rinnovi contrattuali adeguati all’aumento del costo della vita, un piano distraordinario per contrastare la drammatica carenza di personale e lo stanziamento di nuovi fondi pubblici che permettano di stabilizzare i contratti