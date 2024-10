Spinge la compagna a scuola, lei batte la testa. Genitori condannati a risarcire oltre 70mila euro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pistoia, 31 ottobre 2024 – Una bravata durante l’orario di scuola fra due compagne di classe che alla fine, per chi l’ha commessa, costa la bellezza di 71.248,55 euro che dovrà rifondere in solido con i propri Genitori alla ex compagna che si era ritrovata con un trauma cranico ed una ferita lacerocontusa del cranio dopo aver picchiato violentemente la fronte su di una colonna di cemento armato. A definire questo risarcimento è una sentenza della seconda sezione civile del Tribunale di Firenze nei confronti di una giovane pistoiese, difesa dagli avvocati Elena Baldi e Fausto Malucchi del Foro di Pistoia, protagonista, suo malgrado, di questo episodio avvenuto all’interno della scuola che frequentava all’epoca dei fatti, ovvero il 17 aprile 2019. Lanazione.it - Spinge la compagna a scuola, lei batte la testa. Genitori condannati a risarcire oltre 70mila euro Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pistoia, 31 ottobre 2024 – Una bravata durante l’orario difra due compagne di classe che alla fine, per chi l’ha commessa, costa la bellezza di 71.248,55che dovrà rifondere in solido con i proprialla exche si era ritrovata con un trauma cranico ed una ferita lacerocontusa del cranio dopo aver picchiato violentemente la fronte su di una colonna di cemento armato. A definire questo risarcimento è una sentenza della seconda sezione civile del Tribunale di Firenze nei confronti di una giovane pistoiese, difesa dagli avvocati Elena Baldi e Fausto Malucchi del Foro di Pistoia, protagonista, suo malgrado, di questo episodio avvenuto all’interno dellache frequentava all’epoca dei fatti, ovvero il 17 aprile 2019.

I fatti, avvenuti in un istituto pistoiese, risalgono al 2019 e le due protagoniste avevano 14 anni. “Menomazione dell’integrità psicofisica” ...

