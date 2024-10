Spagna sale a 140 il numero dei morti per l'”alluvione del secolo”. Si cercano i dispersi VIDEO (Di giovedì 31 ottobre 2024) La "Gota Frìa" ha colto alla sprovvista autorità e cittadini ed ora la Spagna è costretta a fare i conti con le devastanti conseguenze del maltempo, che ha colpito la zona est del Paese; mancano all'appello ancora numerose persone e il numero dei morti purtroppo sembrerebbe destinato ad aumentare L'articolo Spagna sale a 140 il numero dei morti per l'”alluvione del secolo”. Si cercano i dispersi VIDEO proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Spagna sale a 140 il numero dei morti per l'”alluvione del secolo”. Si cercano i dispersi VIDEO Leggi tutto 📰 Ildifforme.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La "Gota Frìa" ha colto alla sprovvista autorità e cittadini ed ora laè costretta a fare i conti con le devastanti conseguenze del maltempo, che ha colpito la zona est del Paese; mancano all'appello ancorase persone e ildeipurtroppo sembrerebbe destinato ad aumentare L'articoloa 140 ildeiper l'”del”. Siproviene da Il Difforme.

Sale a 140 il bilancio dei morti nell'alluvione in Spagna

Il bilancio dei morti nell'alluvione che ha travolto diverse zone della Spagna è salito ad almeno 140: lo riporta l'agenzia di stampa EFE citando fonti governative.

Spagna: bilancio provvisorio di circa 100 morti e decine di dispersi. Mobilitati 1000 soldati

Le autorità spagnole hanno diramato un'allerta speciale per il maltempo estremo che ha raggiunto la penisola, invitando la popolazione alla prudenza. La Guardia Civil conferma decine di dispersi e la ...

Sale a 64 bilancio delle vittime in Spagna, molti dispersi

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Almeno 64 persone sono morte, molte sono disperse e i danni sono incalcolabili a causa delle inondazioni torrenziali nelle regioni spagnole di Valencia e Castilla-La Mancha, un ...

Cosa è successo oggi a Valencia: la Dana, l'alluvione e l'allerta in ritardo (11 ore dopo) che ha causato il disastro

Si chiama Dana ed è l'acronimo di Depresion Aislada en Niveles Altos, in spagnolo detta anche gota fría. È il fenomeno che ha distrutto la Spagna e in particolare la zona di Valencia, causando almeno ...