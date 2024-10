Sei italiani su 10 vogliono vaccinarsi in farmacia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Motore Sanità lancia l’hashtag #vaccinofacile, durante l’evento conclusivo della Road Map sulla valorizzazione delle farmacie dei servizi nel percorso di prevenzione vaccinale I dati: Il 62% degli italiani vede con favore la farmacia come possibile polo vaccinale e la propensione cresce col salire dell’età. Per il 63% degli intervistati, in farmacia si dovrebbero somministrare tutti Sbircialanotizia.it - Sei italiani su 10 vogliono vaccinarsi in farmacia Leggi tutto 📰 Sbircialanotizia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Motore Sanità lancia l’hashtag #vaccinofacile, durante l’evento conclusivo della Road Map sulla valorizzazione delle farmacie dei servizi nel percorso di prevenzione vaccinale I dati: Il 62% deglivede con favore lacome possibile polo vaccinale e la propensione cresce col salire dell’età. Per il 63% degli intervistati, insi dovrebbero somministrare tutti

(Adnkronos) - Motore Sanità lancia l’hashtag #vaccinofacile, durante l’evento conclusivo della Road Map sulla valorizzazione delle farmacie dei servizi nel percorso di prevenzione vaccinale I dati: Il ...

in sei casi su dieci, in farmacia si vorrebbe vaccinare. Monitoraggio, controllo e cultura della prevenzione, queste le parole chiave che caratterizzano le farmacie dei servizi, secondo Antonio ...

