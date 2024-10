Ritenta la tecnica dell'abbraccio agli anziani, ma viene fermata dai poliziotti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Fabriano (Ancona), 31 ottobre 2024 - I poliziotti del commissariato di Fabriano hanno denunciato una donna per tentato furto aggravato e violazione del foglio di via obbligatorio del questore di Ancona. E’ accaduto in città lo scorso sabato mattina. Nella zona del centro storico, tra i numerosi fabrianesi che si avvicendavano nelle attività commerciali e nelle aree di passeggio, è stata segnalata una donna che si avvicinava pretestuosamente agli anziani offrendo compagnia o aiuto per trasportare la spesa. In un’occasione, a questa offerta di “disponibilità ” era seguito un avvicinamento che un anziano fabrianese aveva ritenuto così sospetto da segnalare il fatto al titolare di negozio vicino che ha allertato il commissariato di polizia cittadino per una richiesta di intervento. Ilrestodelcarlino.it - Ritenta la tecnica dell'abbraccio agli anziani, ma viene fermata dai poliziotti Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Fabriano (Ancona), 31 ottobre 2024 - Idel commissariato di Fabriano hanno denunciato una donna per tentato furto aggravato e violazione del foglio di via obbligatorio del questore di Ancona. E’ accaduto in città lo scorso sabato mattina. Nella zona del centro storico, tra i numerosi fabrianesi che si avvicendavano nelle attività commerciali e nelle aree di passeggio, è stata segnalata una donna che si avvicinava pretestuosamenteoffrendo compagnia o aiuto per trasportare la spesa. In un’occasione, a questa offerta di “disponibilità ” era seguito un avvicinamento che un anziano fabrianese aveva ritenuto così sospetto da segnalare il fatto al titolare di negozio vicino che ha allertato il commissariato di polizia cittadino per una richiesta di intervento.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ladell'anziani, ma viene fermata dai poliziotti; Approfondisci 🔍

Ritenta la tecnica dell'abbraccio agli anziani, ma viene fermata dai poliziotti

(ilrestodelcarlino.it)

La 34enne era destinataria di un foglio di via dalla città della carta emesso dal questore Capocasa per un furto analogo tentato a maggio ai giardini Regina Margherita ...

Furti con la tecnica dell'abbraccio, fermata una persona sospetta

(materalife.it)

La Polizia di Stato ha notificato il foglio di via obbligatorio per tre anni, con divieto di tornare a Matera, ad una 20enne rumena, residente in Puglia, che, in un parco cittadino, avvicinava alcuni ...

L'abbraccio agli ammalati

(sanfrancescopatronoditalia.it)

Francesco ha esortato a seguire l’esempio di Gesù, per trarne la stessa forza ch’egli sapeva trasmettere agli uomini. Per Gesù la malattia ... Chi soffre non sia lasciato solo! L’abbraccio virtuale ...

Ruba la collanina a un’anziana con la ‘tecnica dell’abbraccio’: arrestata

(umbria24.it)

Il furto – viene riferito dagli investigatori – è stato commesso utilizzando la cosiddetta ‘tecnica dell’abbraccio’, un metodo in cui il ladro si avvicina alla vittima con atteggiamento amichevole, ...