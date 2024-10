Rionero in Vulture: il sequestro di sigarette elettroniche di contrabbando porta alla chiusura di un negozio (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Guardia di Finanza ha effettuato un’operazione a Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, che ha portato alla sospensione per 20 giorni di un esercizio commerciale. Questa azione è il risultato di un controllo mirato che ha rivelato la presenza di 106 sigarette elettroniche di contrabbando all’interno del negozio. Oltre al sequestro dei dispositivi, il gestore dell’attività è stato multato per un ammontare di 17.900 euro. Il sequestro e le modalità dell’operazione Il sequestro delle sigarette elettroniche di contrabbando è avvenuto nell’ambito di una campagna di monitoraggio condotta dalla Guardia di Finanza per combattere il fenomeno del contrabbando e della vendita illegale di prodotti. Gaeta.it - Rionero in Vulture: il sequestro di sigarette elettroniche di contrabbando porta alla chiusura di un negozio Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Guardia di Finanza ha effettuato un’operazione ain, in provincia di Potenza, che hatosospensione per 20 giorni di un esercizio commerciale. Questa azione è il risultato di un controllo mirato che ha rivelato la presenza di 106diall’interno del. Oltre aldei dispositivi, il gestore dell’attività è stato multato per un ammontare di 17.900 euro. Ile le modalità dell’operazione Ildellediè avvenuto nell’ambito di una campagna di monitoraggio condotta dGuardia di Finanza per combattere il fenomeno dele della vendita illegale di prodotti.

