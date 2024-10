“Riflessi di Speranza”: a Vitulano serata di cultura e spiritualità (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutidi Annalisa Papa Stasera Giovedì 31 Ottobre alle ore 18 e 30, all’interno della sala convegni della Santissima Annunziata e Sant’Antonio la scrittrice e poeta Amalia Papa, presenterà il suo libro “Riflessi di Speranza” (quasi preghiere)”. Durante la serata, in questa suggestiva location, interverranno anche gli ospiti Salvatore D’Onofrio e Alessandro Tanzillo, il tutto accompagnato dagli intermezzi musicali della musicista Giovanna Ferraro Caruso. Con le seguenti parole Tanzillo, commenta la raccolta: “Le poesie di Amalia Papa, con il loro carattere prevalentemente religioso, vogliono essere non solo lettura gradevole, ma esperienza spirituale. Esse nascono dal desiderio di esprimere gratitudine, di cercare conforto, di chiedere forza e comprensione di dubbio e difficoltà. Anteprima24.it - “Riflessi di Speranza”: a Vitulano serata di cultura e spiritualità Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutidi Annalisa Papa Stasera Giovedì 31 Ottobre alle ore 18 e 30, all’interno della sala convegni della Santissima Annunziata e Sant’Antonio la scrittrice e poeta Amalia Papa, presenterà il suo libro “di” (quasi preghiere)”. Durante la, in questa suggestiva location, interverranno anche gli ospiti Salvatore D’Onofrio e Alessandro Tanzillo, il tutto accompagnato dagli intermezzi musicali della musicista Giovanna Ferraro Caruso. Con le seguenti parole Tanzillo, commenta la raccolta: “Le poesie di Amalia Papa, con il loro carattere prevalentemente religioso, vogliono essere non solo lettura gradevole, ma esperienza spirituale. Esse nascono dal desiderio di esprimere gratitudine, di cercare conforto, di chiedere forza e comprensione di dubbio e difficoltà.

