Presentato il Calendario dell’Arma dei Carabinieri 2025

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoUn’opera ricca di valori e sentimenti, ilstoricodeiper il, pensato per lasciare un’impronta nelle giovani generazioni. Attraverso dodici illustrazioni, una per ogni mese, ilracconta il dialogo tra un padre e suo figlio. È un padre particolare, un comandante di stazione rimasto vedovo, che nelle sue lettere cerca di trasmettere al figlio orfano di madre gli insegnamenti e i valori che lo renderanno un uomo migliore La narrazione è affidata allo scrittore Maurizio De Giovanni, conosciuto per le sue opere come I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre , e Il Commissario Ricciardi . Questo, le cui tavole sono state realizzate dall’artista Marco Lodola, non è solo un omaggio alle tradizioni, ma un invito a riflettere e a crescere con un profondo senso di giustizia e responsabilità.