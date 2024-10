Porta di Roma, dopo anni di abbandono via alla presa in carico delle strade: le prime vie coinvolte (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il municipio III ha, finalmente, preso in carico le prime strade di Porta di Roma. Per oltre 15 anni infatti le vie del quartiere, pur essendo state collaudate, aperte al traffico e inizialmente utilizzate da migliaia di cittadini, non erano state prese in carico. Ed è per questa ragione che dopo Romatoday.it - Porta di Roma, dopo anni di abbandono via alla presa in carico delle strade: le prime vie coinvolte Leggi tutto 📰 Romatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il municipio III ha, finalmente, preso inledidi. Per oltre 15infatti le vie del quartiere, pur essendo state collaudate, aperte al traffico e inizialmente utilizzate da migliaia di cittadini, non erano state prese in. Ed è per questa ragione che

Giubileo 2025 a Roma, cos'è, quando inizia e quanto dura. Ecco quello che c'è da sapere

Leggi su Sky TG24 l'articolo Giubileo 2025 a Roma, cos'è, quando inizia e quanto dura. Ecco quello che c'è da sapere ...

Omicidio colposo a Roma: indagini sulla morte di una turista di 14 anni

La città di Roma è scossa da una tragica notizia che ha coinvolto una giovane turista inglese di soli 14 anni, deceduta dopo aver consumato un pasto in un locale della circonvallazione Gianicolense. S ...

Roma, i cantieri per il Giubileo: da piazza dei Cinquecento a via Ottaviano, ecco il piano delle aperture

Sono i cinque grandi cantieri che, forse senza stravolgere il volto di Roma, ne cambieranno comunque in modo sostanziale l'aspetto e, soprattutto, la funzionalità. E sono cinque ...

Roma, turista 14enne morta dopo una cena al ristorante: aperta un’inchiesta

Una turista 14enne è morta a Roma dopo una cena: era allergica alle arachidi e si sospetta abbia mangiato un dessert che le conteneva.