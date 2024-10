Amica.it - Perché le streghe hanno sempre i capelli lunghi?

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Che isiano magici, si sa da. I, di qualsiasi dimensione siano,molti poteri. Quello di alzare l’autostima di chi li indossa (quando sono sani e di bell’aspetto), di comunicare salute e positività o cambiamenti importanti nella propria vita, o dare conforto e calore. Un accessorio che si trasforma in un’arma potente per ogni strega. Del cinema e della letteratura.leportano inonun significato soltanto estetico. Sono la manifestazione fisica dei nostri pensieri, come un’estensione dalla nostra mente. Considerati in passato ricchi di significati ancestrali, sono considerati un punto di connessione forte tra spirito e corpo. Del resto, affondano le loro radici proprio nella testa.