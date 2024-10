Papa Francesco: “Chi ama educa, educare significa riscoprire e valorizzare la centralità della persona” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Papa Francesco, intervenendo al congresso nazionale del MIAC (Movimento di Impegno educativo di Azione Cattolica), ha sottolineato l'importanza dell'amore come fondamento dell'educazione. L'articolo Papa Francesco: “Chi ama educa, educare significa riscoprire e valorizzare la centralità della persona” . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), intervenendo al congresso nazionale del MIAC (Movimento di Impegnotivo di Azione Cattolica), ha sottolineato l'importanza dell'amore come fondamento dell'zione. L'articolo: “Chi amarela” .

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: “educa, educare significa riscoprire e valorizzare la centralità della persona”;al Mieac: “Educate sempre con amore!”;proclama 14 nuovi Santi. E chiama "martoriata" per la prima volta anche la Palestina; Dilexit nos, l’esperienza di un cuore chee l'ispirazione del confratello Diego Fares;chiama Renato Zero e Roberto Benigni: i bimbi del mondo a Roma; Benigni, show dal: chiama Meloni "Signor presidente", dà un bacio ae gli propone "il campo la…; Approfondisci 🔍

“Dilexit Nos”: il Sacro Cuore di Gesù è al centro della nuova enciclica di Papa Francesco

(lalucedimaria.it)

Papa Francesco pubblica la quarta enciclica, intitolata "Dilexit nos" che tratta il tema dell'amore umano e divino del Sacro Cuore di Gesù.

Papa Francesco: al Mieac, “abbiate attenzione speciale per bambini, adolescenti, giovani, e educate sempre con amore”

(agensir.it)

“Guardando poi al prossimo Giubileo, tempo per seminare speranza – perché di speranza abbiamo un bisogno vitale –, vorrei lasciarvi un’ultima consegna: abbiate un’attenzione speciale per i bambini, gl ...

Papa Francesco: raccontare storie di speranza

(korazym.org)

Nell’udienza odierna ai partecipanti alla plenaria del Dicastero per la Comunicazione papa Francesco ha tracciato ‘l’identikit del buon comunicatore’ richiamando i principi di verità, giustizia e pace ...

Papa Francesco: "La comunicazione sia strumento per la comunione"

(acistampa.com)

“La vostra è una vocazione, è una missione! Con il vostro lavoro e la vostra creatività, con l’uso intelligente dei mezzi che la tecnologia mette a disposizione, ma soprattutto con il vostro cuore: si ...