"Ottobre uno dei mesi più piovosi di sempre: punte di 300 millimetri" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Già il mese di settembre aveva evidenziato reiterati eventi piovosi anche intensi in particolare al Nord, ma Ottobre di quest’anno è risultato certamente uno tra i più piovosi mai registrati” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “gli accumuli complessivi Parmatoday.it - "Ottobre uno dei mesi più piovosi di sempre: punte di 300 millimetri" Leggi tutto 📰 Parmatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Già il mese di settembre aveva evidenziato reiterati eventianche intensi in particolare al Nord, madi quest’anno è risultato certamente uno tra i piùmai registrati” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “gli accumuli complessivi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "uno deipiùdi sempre: punte di 300 millimetri"; Previsioni 29-31: settimana di sole, lo zero termico vola verso i 4000 metri; Clima, nuovo record nel 2023: +1,20°C le temperature minime — Italiano; Temperature e situazione idrica in Piemonte a inizio novembre; Modena, in due giorni la pioggia die novembre; Cambiamento climatico. Fa sempre più caldo: i cinque anni più roventi del Bellunese concentrati nell'ultimo de; Approfondisci 🔍

Meteo. Un ottobre costellato di alluvioni/allagamenti sul Mediterraneo, 19 in Italia; Valencia colpita dalla DANA

(3bmeteo.com)

Ottobre eccezionalmente piovoso per l’Italia con numerose criticità da Nord a Sud e punte di prossime ai 1000mm; disastrose alluvioni anche in Francia e Spagna: a Valencia in 8 ore la pioggia di un ...

Ottobre piovoso, Novembre stabile? Le ultime tendenze meteo

(meteogiornale.it)

Dopo un Ottobre davvero molto piovoso, che ha visto accumuli eccezionali di pioggia nel Nord Italia, l'inizio di Novembre promette una tregua dal ...

È il terzo ottobre più piovoso di sempre: 300 millimetri in città

(giornaledibrescia.it)

Il caldo anomalo dei mesi scorsi ha fornito all'atmosfera un surplus di energia, in grado di amplificare gli effetti delle perturbazioni ...

Un ottobre costellato di alluvioni e gravi allagamenti sul Mediterraneo, 19 in Italia

(corrieresalentino.it)

Gli esperti di 3bmeteo.com: "Ottobre eccezionalmente piovoso per l'Italia con numerose criticità da Nord a Sud e punte di prossime ai 1000mm; disastrose ...