Nuvola Zero: L'Innovazione Alimentare di Cesare De Stefano (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'imprenditore Cesare De Stefano, fondatore di Nuvola Zero, è il protagonista di una storia che si distingue all'interno del panorama agroAlimentare italiano. L'inizio di questa storia nasce da un bisogno semplice e personale: «Dopo aver scoperto di soffrire di alcune intolleranze alimentari», spiega De Stefano, «mi sono trovato a dover reimpostare la mia dieta quotidiana. Ho, quindi, iniziato a sostituire la farina con dei composti di proteine e fibre vegetali, poi mi sono addentrato nel sottobosco del cibo senza lievito, glutine e lattosio e così ho scoperto un mondo fatto di alimenti sani e al contempo deliziosi». Da questo semplice bisogno De Stefano decise di abbandonare il proprio lavoro in un'azienda cartotecnica nel 2018 per lanciarsi nel mondo dell'agroAlimentare assieme alla moglie.

