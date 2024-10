Nuove qualificazioni per i campionati italiani per la Ginnastica Petrarca (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nuove qualificazioni per le finali dei campionati italiani per gli atleti e le atlete della Ginnastica Petrarca. La società aretina è scesa in pedana nei campionati interregionali dei settori Gold di Ginnastica ritmica e di Ginnastica artistica maschile dove, a confronto con avversari di società di tutta la penisola, è riuscita a emergere con ottimi risultati che hanno permesso di raggiungere l’ambizioso obiettivo dell’accesso alle massime manifestazioni nazionali in cui verranno assegnati i tricolori nelle diverse specialità e categorie. Particolari soddisfazioni sono arrivate dai ragazzi allenati da Jacopo Pineschi che, dopo essere emersi nella precedente fase regionale, hanno gareggiato nella Zona Tecnica Interregionale di Padova dove sono stati protagonisti di tante positive prestazioni. Lortica.it - Nuove qualificazioni per i campionati italiani per la Ginnastica Petrarca Leggi tutto 📰 Lortica.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)per le finali deiper gli atleti e le atlete della. La società aretina è scesa in pedana neiinterregionali dei settori Gold diritmica e diartistica maschile dove, a confronto con avversari di società di tutta la penisola, è riuscita a emergere con ottimi risultati che hanno permesso di raggiungere l’ambizioso obiettivo dell’accesso alle massime manifestazioni nazionali in cui verranno assegnati i tricolori nelle diverse specialità e categorie. Particolari soddisfazioni sono arrivate dai ragazzi allenati da Jacopo Pineschi che, dopo essere emersi nella precedente fase regionale, hanno gareggiato nella Zona Tecnica Interregionale di Padova dove sono stati protagonisti di tante positive prestazioni.

Nuove qualificazioni per i campionati italiani per la Ginnastica Petrarca

