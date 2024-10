Napoli-Atalanta, Zappacosta: “Gara difficile come tutte le altre” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Davide Zapppacosta, difensore dell’Atalanta, ha parlato in breve della prossima sfida di campionato contro il Napoli. Il difensore dell’Atalanta Davide Zappacosta è intervenuto in conferenza L'articolo Napoli-Atalanta, Zappacosta: “Gara difficile come tutte le altre” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Napoli-Atalanta, Zappacosta: “Gara difficile come tutte le altre” Leggi tutto 📰 Forzazzurri.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Davide Zapppacosta, difensore dell’, ha parlato in breve della prossima sfida di campionato contro il. Il difensore dell’Davideè intervenuto in conferenza L'articolo: “le” proviene da ForzAzzurri.net.

Atalanta, si rivede in campo Brescianini. Domenica sfida al Napoli al «Maradona»

(ecodibergamo.it)

Buone notizie dall’infermeria in casa Atalanta. Giovedì 31 ottobre è tornato ad allenarsi sul campo Marco Brescianini, fermo da oltre un mese per l’infortunio muscolare (lesione di secondo grado al ...

Zappacosta: “Gara contro il Napoli importante come le altre”

(calcioatalanta.it)

Grande protagonista della gara vinta da ieri contro il Monza è stato Davide Zappacosta. L’esterno dell’ Atalanta ha trovato la rete che ha chiuso una contesa che ha permesso alla Dea di conquistare ...

Zappacosta: "Gara bloccata. Napoli? Importante come le altre"

(informazione.it)

'L'importante credo sia vincere, poi siamo contenti quando chi entra dà una scossa. Era una partita bloccata, in passato abbiamo sempre sofferto, siamo rimasti in partita, siamo contenti di aver vinto ...

C'è il Napoli e il genio Samardzic è uscito dalla lampada Atalanta

(corrieredellosport.it)

Con una prestazione all'altezza della sua classe, l'ex udinese è stato decisivo per sbloccare la gara con il Monza, chiusa dalla prodezza di Zappacosta. L'uno e l'altro erano subentrati: quando si dic ...