MotoGp Bagnaia | Correre è un momento di festa non sarebbe giusto farlo a Valencia

"Innanzitutto è importante ricordare quello che sta succedendo a Valencia, stanno vivendo un momento terribile e vogliamo essere vicini alla popolazione. La gara è un momento di festa e Correre tra due settimane a Valencia non è giusto. Ma non sono io che decido, Dorna prenderà la decisione corretta". Le parole di Pecco Bagnaia, in conferenza stampa di vigilia del Gp di Singapore di MotoGp, vanno alla sofferente Spagna. E rivolge un pensiero alle vittime dell'alluvione. Torna poi alla sfida sportiva con Jorge Martin. E dice, come riporta l'Ansa: "Non devo fare errori, Jorge si trova in vantaggio. Io ero nella sua situazione l'anno scorso e non è la condizione più facile, bisogna restare calmo – sottolinea – Abbiamo già vissuto la stessa situazione nel 2023 e 2022, essere calmi è la strategia vincente. In questo momento devo rischiare un po' di più, lui ha 17 punti di margine.

