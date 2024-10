Gaeta.it - Monza Wine Experience: tre giorni dedicati ai grandi vini italiani dal 15 al 17 novembre

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterdiventa per treil punto di riferimento dei cultori di vino con la, un evento che si svolgerà dal 15 al 17. Questo appuntamento annuale offre una scenografica occasione per esplorare i migliori, selezionati dalla critica internazionale. Dai punteggi eccellenti che variano da 90 a 100, passando per masterclass esclusive e assaggi delle etichette più prestigiose, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi nel mondo dell’enologia con una varietà di esperienze a loro dedicate. Il calendario della manifestazione La manifestazione inizierà venerdì 15con “Calici sotto le Stelle”, un evento che si terrà dalle ore 18:30 in via Bergamo.