Milano accoglie il mercato etico di Natale Banco di Garabombo: l'apertura è fissata per il 2 novembre (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Milano si prepara ad accogliere l'evento natalizio che promuove il commercio equo e solidale: il mercato etico di Natale Banco di Garabombo. Quest'anno, il mercato avrà inizio il 2 novembre e rimarrà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20, situato nel piazzale di via Mario Pagano. Questa iniziativa offre un'importante opportunità per i visitatori di scoprire prodotti sostenibili ed etici, incoraggiando uno stile di vita rispettoso dell'ambiente e delle persone. Un'importante tradizione milanese Dal 1997, il mercato di Natale Banco di Garabombo è diventato un appuntamento fisso per milanesi e turisti. Promosso dalla cooperativa Chico Mendes Altromercato, in collaborazione con Radio Popolare e la cooperativa Librerie in Piazza, quest'edizione segna il 27° anniversario dell'evento.

