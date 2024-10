Migranti, Consiglio d'Europa accusa l'Italia: razzismo tra le forze dell'ordine. Lo «stupore» di Mattarella. Meloni: «Meritano rispetto, no ingiurie» (Di giovedì 31 ottobre 2024) In Italia le forze dell'ordine fanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di Ilmattino.it - Migranti, Consiglio d'Europa accusa l'Italia: razzismo tra le forze dell'ordine. Lo «stupore» di Mattarella. Meloni: «Meritano rispetto, no ingiurie» Leggi tutto 📰 Ilmattino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Inlefanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confrontia comunità rom ee persone di

Consiglio d’Europa contro l’Italia, stupirsi è da ipocriti: sui migranti qui c’è un sistema di apartheid

Mohammed Naffati era in Italia regolarmente da dieci anni e lavorava in un bar di Como. Aveva fatto richiesta di protezione internazionale nel settembre 2023 ed era in attesa di risposta a termini di ...

Consiglio europeo, adottate conclusioni su migranti: chiesta direttiva urgente su rimpatri

Leggi su Sky TG24 l'articolo Consiglio europeo, adottate conclusioni su migranti: chiesta direttiva urgente su rimpatri ...

