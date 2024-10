Superguidatv.it - Mediaset, la programmazione speciale per l’elezione del 47esimo Presidente degli Stati Uniti

Leggi tutto su Superguidatv.it

☑️Scopri di più su questa notizia su Superguidatv.it: Mancano pochi giorni perdeld’America: chi vincerà tra Kamala Harris e Donald Trump? Per l’occasioneha in serbo una. Ecco tutti i programmi ed approfondimenti da non perdere. Elezioni Americane: laper USA 2024 Nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 novembreè pronta a seguire in tempo realedel. Tra i candidati ci sono Kamala Harris e Donald Trump. Per l’occasione è prevista unasui canali. A cominciare da martedì 5 novembre 2024 con lodi “È sempre Cartabianca” con Bianca Berlinguer che racconterà in diretta la lunga notte americana fino alle 6.00 del giorno dopo.