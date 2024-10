Ilfattoquotidiano.it - La Corea del Nord testa nuovo missile balistico “in grado di colpire gli Usa”. Washington: “Violate risoluzioni Onu”. Cina “preoccupata”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Poche ore dopo la richiesta di Seul ea Pyongyang perché ritiri le truppe che ha inviato in Russia per aiutare Mosca nella guerra in Ucraina, ladelha condotto untest di uno dei suoi missili balistici più potenti con un lancio in direzione del Mar del Giappone. Il volo delè stato il più lungo (un’ora e 26 minuti), e l’altitudine raggiunta la più alta (oltre 7mila km), di qualsiasi altro vettore mai sperimentato da Pyongyang, ha denunciato il ministro della Difesa giapponese, Gen Nakatani. Sarebbe indigli Stati Uniti. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti Sean Savett ha definito il lancio “una flagrante violazione” di molteplicidel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che “aumenta inutilmente le tensioni e rischia di destabilizzare la situazione di sicurezza nella regione”.