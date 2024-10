In migliaia a Giaveno per ultimo saluto a Matilde Lorenzi (Di giovedì 31 ottobre 2024) TORINO (ITALPRESS) – In prima fila c’erano i genitori, la nonna, i fratelli e il fidanzato, e accanto a loro migliaia di persone, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidentedella Fisi Roda con la delegazione della Federazione, ilSottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, i vertici militaridell’Esercito italiano, le autorità civili. E poi gli amici, icompagni di squadra e tanta gente comune, tutti stretti in ununico abbraccio per dare l’ultimo salito a Matilde Lorenzi, la19enne sciatrice del Centro Sportivo Esercito, scomparsa martedìscorso a seguito un tragico incidente durante un allenamento sulle nevi della Val Senales. Momenti intensi e grande commozionedurante i funerali di “Mati”, in una gremita chiesa di San Lorenzo a Giaveno, nel Torinese. Unlimitednews.it - In migliaia a Giaveno per ultimo saluto a Matilde Lorenzi Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) TORINO (ITALPRESS) – In prima fila c’erano i genitori, la nonna, i fratelli e il fidanzato, e accanto a lorodi persone, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidentedella Fisi Roda con la delegazione della Federazione, ilSottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, i vertici militaridell’Esercito italiano, le autorità civili. E poi gli amici, icompagni di squadra e tanta gente comune, tutti stretti in ununico abbraccio per dare l’salito a, la19enne sciatrice del Centro Sportivo Esercito, scomparsa martedìscorso a seguito un tragico incidente durante un allenamento sulle nevi della Val Senales. Momenti intensi e grande commozionedurante i funerali di “Mati”, in una gremita chiesa di San Lorenzo a, nel Torinese.

