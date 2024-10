Formiche.net - Il rossetto di Meloni, il cappello di Landini, il camion di Tajani. Queste le avete viste?

Leggi tutto đź“° Formiche.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ha avuto di che festeggiare negli ultimi sette giorni la presidente Giorgia: la vittoria del candidato di centrodestra alle elezioni in Liguria e le celebrazioni per i due anni del governo da lei guidato, con in mezzo il viaggio in Libia. Ma non sono state poche le manifestazioni di contestazione in piazza: dallo sciopero degli addetti alla componentistica non metalmeccanica con cui ha sfilato il segretario della Cisl Maurizioalla manifestazione contro la guerra in Medio Oriente che ha visto, tra gli altri, un Nicola Fratoianni con cartello. Nel mezzo, la mascotte del Vaticano presentata da Rino Fisichella e il calendario dei Carabinieri 2025 a cui non poteva mancare Maurizio Gasparri, ildi Food for Gaza di Antonioe il selfie allo specchio di ClaudioBorghi Aquilini.