Sport.quotidiano.net - Il calendario Sabato alle ore 15 anticipo allo stadio dei Marmi contro la sorpresa Juve Stabia. Dicembre infuocato con sei gare da disputare

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La Carrarese ha effettuato ieri l’namento di ripresa in terra pugliese e nel pomeriggio è rientrata a Carrara. Chi è sceso in campo ha svolto un lavoro di scarico mentre gli altri calciatori si sono sottoposti ad un programma di esercizi incentrati sulla forza e sui cambi di direzione.si tornerà già a giocare edeiore 15 si presenterà la, matricola terribile e veradi questo inizio di campionato. La squadra campana è quinta in classifica con 16 punti fatti. Il tecnico toscano Guido Pagliuca (nella foto) pratica un calcio molto propositivo che non fa differenze trainterne ed esterne. Non è un caso che le “vespe“ abbiano raccolto più punti lontano dal proprio campo (9 in 5) dove hanno perso soltanto una volta (3 a 0 a Modena) ottenendo affermazioni di prestigio a Bari e Genova e pareggiando a Frosinone e Cosenza.