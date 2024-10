Hashish e cocaina pronti per lo spaccio: 40enne arrestato a Poggiofranco (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un 40enne barese, con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia locale di Bari con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L'operazione è avvenuta nell'ambito di mirati controlli messi in campo dalla Locale per monitorare le 'piazze di spaccio' del quartiere Baritoday.it - Hashish e cocaina pronti per lo spaccio: 40enne arrestato a Poggiofranco Leggi tutto 📰 Baritoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Unbarese, con precedenti, è statodalla Polizia locale di Bari con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di.L'operazione è avvenuta nell'ambito di mirati controlli messi in campo dalla Locale per monitorare le 'piazze di' del quartiere

Hashish e cocaina pronti per lo spaccio: 40enne arrestato a Poggiofranco

L'operazione condotta dalla Polizia locale di Bari, che ha recuperato oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto nell'ambito di attività mirate a monitorare le 'piazze dello spac ...

Non è sfuggito agli agenti della Locale che da qualche giorno monitoravano alcune aree di Poggiofranco ove erano stati già individuati e fermati alcuni soggetti intenti al consumo di sostanze stupefac ...

