Sport.quotidiano.net - Girone B: nuovo flop rossonero. Milan Futuro beffato in casa dal Pineto (0-2). Camarda solo part-time

Leggi tutto đź“° Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) SOLBIATE ARNO (Varese) Una serata da dimenticare per il, che cade incontro ilcon un deludente 0-2, rimanendo bloccato nei bassifondi della classifica. I baby rossoneri pagano ancora una volta il prezzo dell’inesperienza, come dimostra il primo gol degli abruzzesi, scaturito da un clamoroso errore del portiere Raveyre, che regala il pallone a Pellegrino e commette anche un fallo da rigore. Bruzzaniti si dimostra implacabile dal dischetto, portando gli ospiti in vantaggio proprio prima dell’intervallo. Nonostante le vivaci incursioni di Fall, unico attaccante meneghino capace di rendersi davvero pericoloso, e l’ingresso del duo-Vos nel secondo tempo, la squadra di Bonera (nella foto) non riesce a raddrizzare le sorti dell’incontro.