Garante nazionale per la tutela delle vittime di reati: il deputato Morrone (Lega) presenta la proposta di legge (Di giovedì 31 ottobre 2024) “L’obiettivo è la creazione di una rete strutturata e capillare di servizi di natura assistenziale e di presa in carico delle vittime di reato sull’intero territorio nazionale, attuata da Regioni e Enti locali. A questo scopo è indispensabile l’istituzione dell’Autorità nazionale Garante per la Forlitoday.it - Garante nazionale per la tutela delle vittime di reati: il deputato Morrone (Lega) presenta la proposta di legge Leggi tutto 📰 Forlitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “L’obiettivo è la creazione di una rete strutturata e capillare di servizi di natura assistenziale e di presa in caricodi reato sull’intero territorio, attuata da Regioni e Enti locali. A questo scopo è indispensabile l’istituzione dell’Autoritàper la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Incontro istituzionale tra il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ed ilregionale per ladelledi reato;reato, via libera dagli avvocati: serve collaborazione; Ilregionale Lomonaco incontra la presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cz, Antonini; Carceri, Pellegrino (FdI): buon lavoro a Turrini, uomo giusto al posto giusto; Istituire unper ledi violenza di genere: la proposta dell'Avri ribadita in un convegno a Padova;infanzia, condanna nel procedimento in cui si era costituita parte civile; Approfondisci 🔍

Lombardia, reati in crescita: una rete a tutela delle vittime

(resegoneonline.it)

“Il trauma psicologico di chi subisce una violenza, un furto, una truffa o una rapina ha conseguenze immediate e, soprattutto, di lungo ...

Il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato ha incontrato il Presidente della Corte di appello di Catanzaro

(cosenzapost.it)

Così può essere riassunto l’incontro tenutosi tra il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Antonio Lomonaco, Stefania Valente, avvocato a supporto dell’ufficio del garante e ...

Servizio telefonico nazionale per vittime violenze

(swissinfo.ch)

(Keystone-ATS) La Svizzera disporrà, a partire da novembre 2025, di un servizio telefonico nazionale di consulenza per le vittime di violenza, disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette e ...

Incontro tra il presidente del Tribunale di Sorveglianza ed il Garante per la tutela delle vittime di reato

(catanzaroinforma.it)

L’urgenza di avviare un percorso strutturato sulla giustizia riparativa è stata discussa e condivisa durante l’incontro che il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato ...