Furto al cimitero di Bairo: ignoti rubano vasi portafiori e offendono la comunità (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un evento sconvolgente ha scosso la comunità di Bairo durante la vigilia di Ognissanti, un periodo dedicato alla memoria di chi non è più tra noi. Un Furto ha rubato non solo oggetti di valore affettivo, ma ha violato un luogo sacro, scatenando indignazione e preoccupazione tra i cittadini. Quattordici vasi portafiori sono stati sottratti dai loculi e alcuni anche dalle tombe nel cimitero del paese, un gesto che colpisce nel profondo le tradizioni e le radici di questa piccola comunità. Questo atto ignobile, che evidenzia un crescente disprezzo verso i luoghi di venerazione, ha spinto il sindaco a un'accorata denuncia. La reazione del sindaco Claudio Succio Il sindaco di Bairo, Claudio Succio, non ha potuto fare a meno di esprimere il suo disappunto e rammarico di fronte a questa azione deplorevole.

Un furto di vasi portafiori scuote Bairo alla vigilia di Ognissanti. Il sindaco: “Una vergogna senza commenti!” ...

A dare notizia di quanto successo, denunciando il raid ai carabinieri, è stato lo stesso sindaco, Claudio Succio. Colpiti una ventina di loculi e una decina di tombe del campo cimiteriale ...

