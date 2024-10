Funerale Emanuele Tufano, il corteo attraversa la Sanità tra le lacrime (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un corteo silenzioso ha attraversato il Rione Sanità seguendo il carro funebre con la bara di Emanuele Tufano, 15enne ucciso a colpi di pistola nella notte tra il 23 e il 24 ottobre nel centro di Napoli. I funerali celebrati dall'arcivescovo don Mimmo Battaglia nella Basilica di Santa Maria alla Napolitoday.it - Funerale Emanuele Tufano, il corteo attraversa la Sanità tra le lacrime Leggi tutto 📰 Napolitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Unsilenzioso hato il Rioneseguendo il carro funebre con la bara di, 15enne ucciso a colpi di pistola nella notte tra il 23 e il 24 ottobre nel centro di Napoli. I funerali celebrati dall'arcivescovo don Mimmo Battaglia nella Basilica di Santa Maria alla

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Napoli, funerali e15enne ucciso;ucciso a 15 anni a Napoli, lacrime e palloncini bianchi ai funerali: «Deponete le armi, cambia; A Napoli i funerali di, il 15enne ucciso in una sparatoria; Napoli, striscioni econ decine di moto per i funerali di Sasà, figlio del ras, al rione Don Guanella; I funerali di Brigida Pesacane, uccisa a 23 anni: "Siate voi gli angeli dei suoi figli"; Funerali del carabiniere Francesco Ferraro, la fidanzata in chiesa: "Non smetterò mai di parlare con te"; Approfondisci 🔍

Emanuele Tufano ucciso a 15 anni a Napoli: lacrime e palloncini bianchi ai funerali. «Deponete le armi, cambiare si può»

(leggo.it)

Manu vive». Questo lo striscione esposto all'esterno della Basilica di Santa Maria della Sanità dove si svolgono i funerali di Emanuele Tufano, 15enne ucciso la settimana scorsa in una traversa di ...

A Napoli i funerali di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso in una sparatoria

(msn.com)

"Nessuno muore sulla Terra finché vive nel cuore! #ManuVive". È lo striscione esposto sul lato sinistro dell'ingresso della chiesa di Santa Maria alla Sanità, dove oggi ci saranno i funerali di ...

L’addio a Emanuele Tufano, 15enne ucciso: folla e commozione ai funerali

(ilmeridianonews.it)

All’ingresso della basilica è stato esposto uno striscione che recitava: “Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore. Manu vive” ...

Emanuele Tufano ucciso a 15 anni a Napoli: lacrime e palloncini bianchi ai funerali

(msn.com)

«Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore. Manu vive». Questo lo striscione esposto all'esterno della Basilica di Santa Maria della Sanità dove si svolgono ...