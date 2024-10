Fracassi (Flc Cgil): “I salari sono bassi e del tutto inadeguati, non si fa nulla contro il precariato dilagante” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 31 ottobre 2024, il mondo della scuola si è fermato per uno sciopero nazionale indetto da Flc Cgil e altri sindacati di base. La protesta, che ha coinvolto docenti, personale ATA, ricercatori e studenti, denuncia la mancanza di investimenti nel settore, il precariato dilagante e le politiche del governo Meloni, considerate lesive del diritto allo studio e al lavoro. L'articolo Fracassi (Flc Cgil): “I salari sono bassi e del tutto inadeguati, non si fa nulla contro il precariato dilagante” . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 31 ottobre 2024, il mondo della scuola si è fermato per uno sciopero nazionale indetto da Flce altri sindacati di base. La protesta, che ha coinvolto docenti, personale ATA, ricercatori e studenti, denuncia la mancanza di investimenti nel settore, ile le politiche del governo Meloni, considerate lesive del diritto allo studio e al lavoro. L'articolo(Flc): “Ie del, non si fail” .

Oggi cattedre vuote in classe. Già dalla giornata di ieri le stime sull’adesione allo sciopero indetto dai sindacati per il personale docente e quello Ata erano molto alte. Sempre stamattina è previst ...

Il 31 ottobre, la FLC CGIL ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore di docenti e personale ATA. La protesta nasce dalla mancata risposta del Governo alle pressanti esigenze del comparto scolasti ...

Attraverso un video, diffuso sui canali della Flc Cgil, la segretaria generale Gianna Fracassi spiega i motivi dello sciopero del 31 ottobre e chiama a raccolta il personale della scuola: “Il 31 ottob ...

A Genova, Flc-Cgil ha invitato anche le famiglie ad aderire ... fino all’introduzione del liceo del Made in Italy. Per la segretaria Fracassi resta preoccupante il binomio salari e precariato, due ...