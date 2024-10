Lanazione.it - Firenze, torna “A scuola d’arte nei musei”: dipingere a olio con Felice Carena

Leggi tutto 📰 Lanazione.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 -a Palazzo Medici Riccardi, a partire dal 9 novembre Aneiil ciclo di appuntamenti a cura dei Città Metropolitana die di MUS.E che si intreccia alle collezioni e alle esposizioni deicittadini per proporre un originale percorso formativo sulle tecniche e sui linguaggi artistici. Inaugurato nell’autunno 2022, è sviluppato in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti die si rivolge da una parte agli adulti e dall'altra ai bambini dagli 8 ai 12 anni con le loro famiglie. Protagonista del ciclo autunnale sarà(1879-1966), l’artista, tra i più importanti del Novecento italiano, al centro della mostra in corso a Palazzo Medici Riccardi a cura di Luigi Cavallo ed Elena Pontiggia, “. Vivere nella pittura”.