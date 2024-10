Gaeta.it - Fiorentina conquista una vittoria sofferta contro il Genoa, decisivo un gol di Robin Gosens

Nella decima giornata di Serie A, laha ottenuto unadi misura battendo il1-0 sul campo del Ferraris. Nonostante una prestazione non brillante, i viola sono riusciti a portare a casa tre punti fondamentali, raggiungendo così quota 19 in classifica, a pari merito con l'Atalanta al quarto posto. Al contrario, ildi Alberto Gilardino rimane invischiato in fondo alla classifica, con sole sei lunghezze all'attivo. La partita Il match è iniziato con un'atmosfera molto tesa e fisica, con entrambe le squadre pronte a lottare per ogni pallone. Già nei primi minuti, gli animi si scalderanno e ilavrà l'opportunità di rendersi pericoloso su una situazione da calcio piazzato, con Matturro che intenta a sfruttare la situazione.