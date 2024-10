Ilrestodelcarlino.it - Festa dei morti a Bologna: corse e orari dei bus

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 - Sabato 2 novembre, giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, verranno deposte corone per commemorare i Caduti nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano e al Sacrario di piazza Nettuno. Si terranno anche cerimonie alla presenza di autorità civili e militari ai cimiteri militari polacco e inglese e al monumento Ossario ai Caduti della Grande Guerra in Certosa. Agli appuntamenti saranno presenti rappresentanti dell’amministrazione e i donfaloni di Comune e Città metropolitana di. Il programma Alle 8.45, nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano, sarà deposta una corona alla lapide che ricorda i bolognesi caduti durante la Prima guerra mondiale, a seguire la Messa.Alle 10.45, in piazza Nettuno, saranno deposte corone al Sacrario dei Caduti, alla lapide dei Gruppi di combattimento, alla lapide Anei.