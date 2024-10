Metropolitanmagazine.it - Estée Lauder saluta Fabrizio Freda e nomina Stéphane de la Faverie nuovo CEO

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Una notizia che sarebbe arrivata prima o poi: dopo 15 anni alla guida dilascia il ruolo di CEO e va in pensione. Già era nell’aria, ma dopo aver ufficialmente abbandonato la nave, lascia il timone ade la. A prendere la carica di CEO dunque sarà attuale presidente esecutivo. Che entrerà ufficialmente a far parte dell’alta dirigenza accettando l’incarico a partire dal 1° gennaio 2025, in sostituzione diche va in pensione. Saràde laa dirigerecomeCEO Dopo tanti anni di onorata carriera ed aver assunto il ruolo di CEO dal 2009,va in pensione. E lo fa a 67 anni, dopo sedici anni al timone dell’azienda. Non è una notizia non nota: già la scorsa estate aveva annunciato questo suo desiderio.