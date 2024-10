Elezioni Usa 2024 le proposte di Kamala Harris sull’economia | nuove case salario minimo a 15 dollari e controllo dei prezzi

Leggi tutto 📰 Open.online

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Quando si tratta di difendere i diritti riproduttivi o la tenuta della democrazia, la maggioranza degli americani si affiderebbe molto più volentieri ache a Donald Trump. Quando si parla però dieconomiche e lotta all’aumento dei, lo scenario si ribalta. L’ultimo sondaggio del New York Times, realizzato come di consueto in collaborazione con il Siena College, certifica ancora una volta ciò che analisti ed esperti dicono ormai da diverso tempo: le ricette economiche di Trump sono più popolari di quelle di. Un grattacapo tutt’altro che passeggero per i Democratici, soprattutto se si considera che l’economia è uno dei temi che più sta a cuore agli elettori.