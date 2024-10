Economia pratese, Confcommercio: “Crescita potere d’acquisto e popolazione" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Prato, 31 ottobre 2024 - “La Crescita del potere d’acquisto e l’impennata demografica che riguardano Prato autorizzano a pensare ad un 2025 positivo, ma per tornare ai livelli pre- Covid con i consumi serve ripristinare la fiducia delle persone”. Lo dice il presidente di Confcommercio, Gianluca Spampani, commentando lo studio sui consumi regionali diffuso nei giorni scorsi dalla Confederazione nazionale. “A Prato, come in tutta la Toscana, i consumi e il Pil salgono rispetto ad un anno fa, ma ancora non sono tornati ad attestarsi ai livelli pre-pandemici. Questo significa che il tessuto economico è ancora fragile e che dobbiamo continuare a lavorare per rinsaldarlo. Fattori come la deflazione intervenuta sul carrello della spesa, la Crescita dei redditi grazie ai rinnovi contrattuali e un maggior tasso di occupazione lasciano ben sperare, ma non possiamo abbassare la guardia. Lanazione.it - Economia pratese, Confcommercio: “Crescita potere d’acquisto e popolazione" Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Prato, 31 ottobre 2024 - “Ladele l’impennata demografica che riguardano Prato autorizzano a pensare ad un 2025 positivo, ma per tornare ai livelli pre- Covid con i consumi serve ripristinare la fiducia delle persone”. Lo dice il presidente di, Gianluca Spampani, commentando lo studio sui consumi regionali diffuso nei giorni scorsi dalla Confederazione nazionale. “A Prato, come in tutta la Toscana, i consumi e il Pil salgono rispetto ad un anno fa, ma ancora non sono tornati ad attestarsi ai livelli pre-pandemici. Questo significa che il tessuto economico è ancora fragile e che dobbiamo continuare a lavorare per rinsaldarlo. Fattori come la deflazione intervenuta sul carrello della spesa, ladei redditi grazie ai rinnovi contrattuali e un maggior tasso di occupazione lasciano ben sperare, ma non possiamo abbassare la guardia.

Il presidente Spampani sui dati diffusi dalla Confederazione: "Redditi più alti grazie a crescita occupazione e rinnovi contrattuali, ma per aumentare i consumi serve ripristinare la fiducia"

Nel 2024 i consumi, complessivamente, superano di circa 17 miliardi il livello pre-Covid, ma rispetto al 2023 non mostrano segnali di ripresa significativa (+0,5% contro l'1% del 2023) e risultano in

La nostra economia, all'interno della quale non mancano ... non possono essere valutati come una vera crescita. La revisione dei conti nazionali e quella dei più recenti profili trimestrali

L'inizio dell'autunno non sembra aver diradato le molte ombre che caratterizzano l'attuale situazione congiunturale. La nostra economia, all'interno della quale non mancano moderati spu