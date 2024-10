Dilagano le truffe online tra e-mail, telefonate e Sms: ecco come riconoscerle e come difendersi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le nuove tecnologie sono sempre più centrali, e per certi versi indispensabili, nel nostro quotidiano. I vantaggi sono molteplici, ma non mancano le insidie. Il boom dei pagamenti digitali, ad esempio, è stato accompagnato anche da un incremento considerevole delle truffe online. Abbiamo imparato a conoscere termini nuovi, ma c’è ancora molto da fare per proteggerci da questi attacchi. Da qui l’invito che l’associazione Codici rivolge ai consumatori affinché prestino la massima attenzione a e-mail, telefonate e SMS, ed alcuni consigli utili per non cadere in trappola. Phishing “Pensiamo, ad esempio, al phishing – si legge nel comunicato dell’associazione Codici -. Si tratta di un messaggio via e-mail che richiede alla vittima di inviare dati personali come nome utente, password e data di nascita. Leggi tutto 📰 Ilfaroonline.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le nuove tecnologie sono sempre più centrali, e per certi versi indispensabili, nel nostro quotidiano. I vantaggi sono molteplici, ma non mancano le insidie. Il boom dei pagamenti digitali, ad esempio, è stato accompagnato anche da un incremento considerevole delle. Abbiamo imparato a conoscere termini nuovi, ma c’è ancora molto da fare per proteggerci da questi attacchi. Da qui l’invito che l’associazione Codici rivolge ai consumatori affinché prestino la massima attenzione a e-e SMS, ed alcuni consigli utili per non cadere in trappola. Phishing “Pensiamo, ad esempio, al phishing – si legge nel comunicato dell’associazione Codici -. Si tratta di un messaggio via e-che richiede alla vittima di inviare dati personalinome utente, password e data di nascita.

Dilagano le truffe online tra phishing, vishing e smishing

Pensiamo, ad esempio, al phishing. Si tratta di un messaggio via e-mail che richiede alla vittima di inviare dati personali come nome utente, password e data di nascita. Questi dati vengono poi ...

Il vishing è un’evoluzione della truffa del phishing in cui il contatto avviene tramite telefonata, sms o e-mail.

