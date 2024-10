Ilrestodelcarlino.it - Cesena, stadio proibito per nove ultras

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Gli scontri tra tifosi che si verificarono lo scorso 4 agosto in occasione del match di Coppa Italia trae Padova continuano a generare conseguenze per le persone coinvolte da entrambe le parti. Le indagini delle forze dell’ordine hanno infatti portato a comminare ulterioriDaspo, i divieti di accesso alle manifestazioni sportive, che così portano a 50 il numero complessivo dei provvedimenti presi in conseguenza ai fatti verificatisi nel cuore dell’estate. Questa volta le misure che sono state emesse dal questore di Forlì-, riguardano 9bianconeri, individuati dopo che inizialmente le attenzioni degli inquirenti si erano concentrate sul versante opposto del tifo, quello veneto. Perché in effetti erano stati i padovani ad accendere la miccia poi sfociata negli scontri.