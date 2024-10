Brutta sconfitta per la Pallavolo Cascina in casa della Pallavolo Massa Carrara (Di giovedì 31 ottobre 2024) Partita da archiviare in fretta quella di sabato 26 ottobre a Massa. Pur riconoscendo la qualità del roster avversario, è indubbio che Cascina avrebbe potuto offrire una prestazione che garantisse una maggiore competitività. Le assenze forzate di mister Ricoveri e di Marco Urbano (aggiunte a Pisatoday.it - Brutta sconfitta per la Pallavolo Cascina in casa della Pallavolo Massa Carrara Leggi tutto 📰 Pisatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Partita da archiviare in fretta quella di sabato 26 ottobre a. Pur riconoscendo la qualità del roster avversario, è indubbio cheavrebbe potuto offrire una prestazione che garantisse una maggiore competitività. Le assenze forzate di mister Ricoveri e di Marco Urbano (aggiunte a

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:per lain casa dellaMassa Carrara;meritata per le ragazze dellaa Donoratico;Casciavola: vittoria corsara per la PediaTuss contro Follonica; Il campionato dellafemminile parte col botto | vittoria a Donoratico; Approfondisci 🔍

La Pallavolo Cascina femminile vola: sconfitto anche il Volley Team Lunigiana

(pisatoday.it)

Partita lunghissima e ricca di colpi di scena quella andata in scena alla palestra Galilei, con le due squadre che si sono date battaglia per oltre 2 ore. Si parte con Belli e Corti E. in diagonale, S ...

Volley, Cascina vince il derby contro Casciavola

(msn.com)

Casciavola (Pisa), 20 ottobre 2024 - Derby amaro per la Verodol CBD Casciavola che fra le mura amiche cede 3-1 alla Pallavolo Cascina incassando così la seconda sconfitta consecutiva. La squadra di Ta ...

Pallavolo: derby amaro per la Verodol Casciavola

(today.it)

Derby amaro per la Verodol CBD Casciavola che fra le mura amiche cede 3-1 alla Pallavolo Cascina incassando così la seconda sconfitta consecutiva. La squadra di Tagliagambe scende in campo con Lilli i ...

Pallavolo, sapore di derby: la Verodol Casciavola ospita la Pallavolo Cascina

(pisatoday.it)

E' una delle partite più sentite della stagione, sicuramente la più attesa, è il momento del derby cascinese fra la Verodol CBD Casciavola che sabato 19 ottobre alle 21 al Pala Pediatrica ospita la Pa ...