Attività di educazione finanziaria in Basilicata: nuovi progetti per giovani, anziani e detenuti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Banca d’Italia ha avviato un’importante serie di iniziative di educazione finanziaria in Basilicata, rivolte a diverse categorie di cittadini. Presentate stamani nella sede di Potenza, queste Attività hanno l’obiettivo di integrare l’alfabetizzazione finanziaria nei percorsi educativi, assicurandosi che raggiungano studenti, anziani, categorie più fragili e detenuti. Si tratta di un passo significativo per migliorare la consapevolezza finanziaria in un contesto sempre più complesso e competitivo. Un’iniziativa dedicata al mondo della scuola Tra i principali destinatari delle Attività di educazione finanziaria ci sono gli studenti, che rappresentano il futuro della società. La responsabilità del progetto è di Marina Zaccagnino, che ha sottolineato l’importanza di iniziare il percorso educativo fin dalla scuola primaria. Gaeta.it - Attività di educazione finanziaria in Basilicata: nuovi progetti per giovani, anziani e detenuti Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Banca d’Italia ha avviato un’importante serie di iniziative diin, rivolte a diverse categorie di cittadini. Presentate stamani nella sede di Potenza, questehanno l’obiettivo di integrare l’alfabetizzazionenei percorsi educativi, assicurandosi che raggiungano studenti,, categorie più fragili e. Si tratta di un passo significativo per migliorare la consapevolezzain un contesto sempre più complesso e competitivo. Un’iniziativa dedicata al mondo della scuola Tra i principali destinatari delledici sono gli studenti, che rappresentano il futuro della società. La responsabilità del progetto è di Marina Zaccagnino, che ha sottolineato l’importanza di iniziare il percorso educativo fin dalla scuola primaria.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dagli studenti ai detenuti,in; Attività diin: nuovi progetti per giovani, anziani e detenuti; Manageritalia: «Poche donne nei cda pugliesi. Bari in netta ripresa, ma media regionale ancora in coda»;: impresa occulta volume d’affari di oltre 42 milioni. L’intervento della Finanza; REPORT SUI PROGETTI DEL PNRR IN; Pari opportunità uomo-donna: "inil percorso è ancora lungo"; Approfondisci 🔍

Dagli studenti ai detenuti, educazione finanziaria in Basilicata

(ansa.it)

Agli studenti, al forum dei giovani, agli anziani, alle categorie fragili e ai detenuti: sono questi i destinatari delle attività di educazione finanziaria in Basilicata promosse dalla Banca d'Italia, ...

Bankitalia, Alagna “Educazione finanziaria base per scelte consapevoli”

(msn.com)

PALERMO (ITALPRESS) – Da quest’anno il Mese dedicato all’educazione finanziaria è novembre. Le iniziative promosse dalla Banca d’Italia trasmettono competenze di base per compiere scelte di vita quoti ...

“Mese dell'Educazione finanziaria”: Pensplan Centrum propone due iniziative per promuovere l’alfabetizzazione finanziaria in Regione

(ildolomiti.it)

TRENTO. "Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”: è questo lo slogan scelto quest’anno dal Comitato Edufin per la settima edizione della manifestazione, che rappresenta un invito a dedicare te ...

Educazione finanziaria: Anasf aderisce al “Mese dell'educazione finanziaria” e alla “Settimana mondiale dell’investitore” con due progetti

(repubblica.it)

Il tema del 2024 è “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”. Dal 7 al 13 ottobre si svolegerà anche la Settimana mondiale dell’investitore - World Investor Week, promossa dalla International ...