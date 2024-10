Lanazione.it - Assalto dei ladri di appartamento. Valdambra tempestata di casi. Ciapi: "Segnalazioni continue"

Leggi tutto 📰 Lanazione.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Di Massimo Bagiardi BUCINE Situazione sempre più fuori controllo inper i ripetuti furti negli appartamenti. Un numero dicresciuto in maniera esponenziale nelle ultime settimane, perlopiù nella popolosa frazione di Ambra che, rispetto ad altri luoghi del vasto territorio, è stata presa più di mira da parte dei balordi: "Continuo a riceveredi continuo da parte dei cittadini, sopratutto della frazione di Ambra, afferma il consigliere del gruppo di opposizione "Sviluppo Comune" Irene- e solo domenica dopo aver allertato le forze dell’ordine c’è stato un inseguimento fino alla Colonna del Grillo ai danni di una macchina che, già in passato, sia nel centro di Ambra che in prima periferia, aveva destato più di un sospetto. I cittadini si stanno organizzando con ronde, controlli su controlli, ma la situazione sta degenerando".